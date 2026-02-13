Flamengo consulta joia do Coritiba, conhecida como "Pogba brasileiro"Divulgação/Coritiba
Apesar da recusa, a tendência é que, nos próximos dias, o Rubro-Negro formalize uma nova proposta com valores mais altos. A multa rescisória para clubes do Brasil é de R$ 30 milhões.
Khensane foi apelidado de “Pogba brasileiro” por causa da semelhança no estilo de jogo e no porte físico com o meio-campista francês do Monaco. O jovem já atua na categoria sub-20 e estreou como profissional no dia 2 de fevereiro de 2025, pelo Campeonato Paranaense. Na base, soma 31 partidas.
O Flamengo tenta garimpar joias do futebol sul-americano. Além do interesse do clube carioca, Khensane também despertou atenção de equipes europeias, como Roma, da Itália, e Olympique de Marselha, da França.
Nascido no Brasil, Khensane tem pai moçambicano e possui dupla cidadania. O jovem passou a infância em Belo Horizonte e teve passagem pela base do Cruzeiro. Depois, chegou a realizar testes no Athletico-PR, mas assinou com o Coritiba em 2023.
