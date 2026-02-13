Luiz Araújo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Rio - Alvo do Atlético-MG, Luiz Araújo não sairá do Flamengo. O Galo ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para tentar contratá-lo, mas nada feito. O Rubro-Negro já deixou claro que não quer se desfazer do jogador. As informações são do site 'ge'.
O atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2027. Apesar de ser visto como peça importante no elenco, ele perdeu espaço na escalação principal e busca maior minutagem.

Comprado ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões, à época), Luiz Araújo chegou ao Flamengo em meados de 2023. De lá para cá, fez 23 gols e deu 21 assistências em 148 jogos, 74 como titular.
Além disso, conquistou seis títulos pelo Rubro-Negro: Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa Rei (2025), Copa do Brasil (2024) e Campeonato Carioca (2024 e 2025).
