Luiz Araújo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
O atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2027. Apesar de ser visto como peça importante no elenco, ele perdeu espaço na escalação principal e busca maior minutagem.
Comprado ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões, à época), Luiz Araújo chegou ao Flamengo em meados de 2023. De lá para cá, fez 23 gols e deu 21 assistências em 148 jogos, 74 como titular.
Além disso, conquistou seis títulos pelo Rubro-Negro: Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa Rei (2025), Copa do Brasil (2024) e Campeonato Carioca (2024 e 2025).
