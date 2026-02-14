GB espera ganhar maior minutagem no FortalezaMatheus Lotif / Fortaleza EC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Fortaleza - Agora ex-Vasco, GB comemorou o acerto com o Fortaleza para a sequência da temporada. Aos 21 anos, o centroavante assinou vínculo com o Leão do Pici por empréstimo, até dezembro de 2026.
"Estou muito empolgado, vou dar a vida e lutar a cada jogo até o final para poder alegrar a torcida. Quando recebi a proposta, senti que era uma oportunidade muito grande na minha carreira", iniciou o jogador.
"Minha mãe é daqui (Fortaleza), então ela já está em casa. Fico muito feliz com isso. Vou dar o meu melhor para ajudar a conquistar os objetivos na temporada, principalmente o de voltar à Série A", completou.
Sem espaço, o atacante foi negociado pelo Cruz-Maltino para ganhar maior minutagem. Ao todo, GB fez três gols em 28 jogos pelo time principal do Vasco.