GB espera ganhar maior minutagem no FortalezaMatheus Lotif / Fortaleza EC

Publicado 14/02/2026 13:13

"Estou muito empolgado, vou dar a vida e lutar a cada jogo até o final para poder alegrar a torcida. Quando recebi a proposta, senti que era uma oportunidade muito grande na minha carreira", iniciou o jogador.

"Minha mãe é daqui (Fortaleza), então ela já está em casa. Fico muito feliz com isso. Vou dar o meu melhor para ajudar a conquistar os objetivos na temporada, principalmente o de voltar à Série A", completou.