GB espera ganhar maior minutagem no FortalezaMatheus Lotif / Fortaleza EC
Emprestado pelo Vasco, GB comemora novo desafio no Fortaleza: 'Muito empolgado'
Atacante assinou com o Leão do Pici por empréstimo, até o fim de 2026
Martín Anselmi terá 'dor de cabeça' para escalar o Botafogo diante do Flamengo
Clássico será neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca
Charles destaca evolução e prevê desempenho diferente em revanche contra Holloway: 'Sou completo'
Charles do Bronx promete versão completa para revanche contra Max Holloway no UFC 326, em março
Lucho Acosta valoriza início de ano do Fluminense, mas faz ressalva: 'Pés no chão'
Meia-atacante é um dos principais jogadores do Tricolor, que não perde há sete jogos
Tottenham anuncia contratação de Igor Tudor, substituto de Thomas Frank
Técnico assinou vínculo com os Spurs até o fim desta temporada
Lucas Pinheiro faz história e conquista ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Inverno
Brasileiro deu um show no slalom gigante e subiu ao lugar mais alto do pódio, em Milão-Cortina
