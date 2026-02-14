Charles do Bronx promete versão completa para revanche contra Max Holloway no UFC 326, em março - (Foto: Reprodução)

Publicado 14/02/2026 12:00

Às vésperas de mais um capítulo importante em sua carreira, Charles do Bronx voltou a analisar a própria trajetória no UFC e comparou o atleta que é hoje com aquele que enfrentou Max Holloway em 2015. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o ex-campeão dos pesos-leves ressaltou o processo de amadurecimento técnico e competitivo que viveu ao longo da última década, projetando um cenário bem diferente para o reencontro marcado para o dia 7 de março, na luta principal do UFC 326, em Las Vegas (EUA), em disputa pelo cinturão simbólico “BMF”.

Desde o primeiro confronto entre eles, Charles do Bronx passou por uma transformação profunda dentro do octógono. Inicialmente reconhecido quase exclusivamente pelo alto nível no Jiu-Jitsu e pela eficiência nas finalizações, o brasileiro ampliou seu repertório, evoluiu na trocação, ganhou confiança em lutas prolongadas e apresentou maior solidez física e mental em confrontos de alto nível, tornando-se um competidor mais completo e versátil.

Ao comentar diretamente sobre a diferença entre as duas fases da carreira, o ex-campeão dos leves foi enfático ao apontar a própria evolução e também reconheceu o crescimento de Max Holloway ao longo dos anos.

“Daquela luta para essa, eu evoluí demais. Naquela luta, eu entrei com uma lesão. É um Charles completamente diferente. Eu sei que ele (Holloway) evoluiu, cresceu, é o campeão BMF, porém o Charles de hoje é um Charles completamente diferente. Naquela época, eu era só o Charles do Jiu-Jitsu. Hoje, eu sou o Charles do MMA, um cara completo. Naquela época, eu era só um menino. Hoje, eu sou um leão no meio dos leões”, afirmou.

Do outro lado, Max Holloway chega para a revanche com um currículo igualmente consolidado. Ex-campeão peso-pena e atual detentor do cinturão BMF, o havaiano construiu sua reputação com base em alto volume de golpes, durabilidade e consistência em alto nível, mantendo-se entre a elite da organização por mais de uma década e enfrentando sucessivas gerações de desafiantes.

O reencontro, portanto, vai além da disputa por um título simbólico e carrega a narrativa de dois atletas que amadureceram sob os holofotes do UFC. Para Charles do Bronx, a luta representa a chance de demonstrar, na prática, a distância entre o competidor de 2015 e o lutador completo que afirma ser atualmente, em um confronto que promete testar tanto a evolução técnica quanto a solidez competitiva de ambos.