Hansi Flick, técnico do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 14/02/2026 16:01

Sem citar adversários, erros específicos ou determinados jogos, o Barcelona entrou com uma reclamação formal na Real Associação Espanhola de Futebol (RFEF) neste sábado (14) cobrando a arbitragem apresentada no futebol do país. De acordo com os catalães, falta coerência e critério disciplinar.

Em carta enviada à entidade, o clube catalão expressou sua profunda preocupação com a repetição de critérios homogêneos. No documento, o clube listou cinco pontos fundamentais para serem avaliados pela RFEF.

Os itens citados pelo Barcelona e que necessitam de atenção e mudanças são: falta de coerência no critério disciplinar; critérios contraditórios em lances de mão; acumulação de erros relevantes; aplicação e transparência do VAR; e critérios para revisões do VAR.

"O FC Barcelona denuncia a existência de decisões omissas relacionadas a lances naturais idênticos, especialmente no que diz respeito às sanções disciplinares. Essa discrepância gera uma dupla sensação incompatível com os princípios de equidade, legalidade e segurança jurídica que devem reger a competição", iniciou a bronca do clube.

"O clube demonstrou a inconsistência na interpretação dos lances de mão na área, inclusive em lances arbitrados pelos coproprietários. Essa falsa uniformidade rejeita a percepção de arbitrariedade e a falsa previsibilidade na aplicação do regulamento", seguiu. "Além de casos pontuais, o FC Barcelona sinalizou a repetição de erros flagrantes de arbitragem ao longo do tempo, muitos deles decisivos e prejudiciais à imagem do clube. Essa acumulação afeta diretamente a integridade da competição e gera crescente desconfiança."

O VAR, que segundo o Barcelona é uma ferramenta para correção e justiça, também não passou ileso. "O Clube manifesta seu uso racional e correto da tecnologia, especialmente em decisões milimétricas que não são acompanhadas de explicações técnicas conclusivas. Denuncia também a falta de transparência na gestão e publicação dos áudios do VAR", disparou.

E cobrou critérios também da parte tecnológica. "O FC Barcelona questiona a falta de um critério claro e consistente para o envio de árbitros para revisão de lances no monitor, o que contribui para uma percepção de insegurança e desigualdade na tomada de decisões. O clube deseja esclarecer que esta iniciativa não visa questionar o profissionalismo da equipe de arbitragem, mas sim exigir uma revisão urgente dos critérios aplicados, a fim de garantir: Uniformidade nas decisões de arbitragem; Tratamento igualitário para todos os clubes; Credibilidade e prestígio das competições. Além disso, o FC Barcelona solicita a publicação integral de todas as gravações de áudio do VAR, independentemente de haver ou não revisão em campo, como medida essencial de transparência e formação dos árbitros."

Depois de listas suas cobranças a RFEF, o Barcelona propôs a criação de um código disciplinar ou regulamento específico para árbitros "que estabeleça consequências públicas e transparentes em casos de erros graves ou negligência, com o objetivo de fortalecer a confiança no sistema."

"Esta proposta não visa apenas defender os interesses do clube, mas sim contribuir para o bom funcionamento geral da competição e para o benefício de todos os clubes, com o objetivo de evitar a recorrência de situações semelhantes e garantir um quadro claro, estável e equitativo para todos. O FC Barcelona exige que suas solicitações sejam analisadas com a máxima seriedade e que medidas concretas sejam adotadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer no futuro."