Rio - O lateral-esquerdo Victor Luis, que defendeu o Vasco nas últimas temporadas, é oficialmente jogador do Mirassol. O clube do interior paulista oficializou a contratação do atleta nesta sábado (14).
"Victor Luis é do Leão! Campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil, o lateral de 32 anos chega ao Mirassol para a sequência de 2026", escreveu o clube nas redes sociais.
VICTOR LUIS É DO LEÃO!
Campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil, o lateral de 32 anos chega ao Mirassol para a sequência de 2026!
O atleta tem passagens por: Palmeiras, Botafogo-RJ, Vasco, Ceará e Porto!
A chegada de Cuiabano nesta janela de transferências aumentou a concorrência na lateral esquerda, que também conta com Lucas Piton, titular atualmente. O Cruz-Maltino ainda selou um pré-contrato com Paulinho, do América-MG, que se apresentará no meio do ano como mais uma alternativa para o setor.
Sem espaço, Victor Luis optou por seguir um novo desafio. Ao todo, o lateral-esquerdo, que estava no Vasco desde 2024, fez um gol e deu uma assistência em 30 jogos.
