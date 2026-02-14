Victor Luis é reforço do Mirassol - Divulgação/Mirassol

Publicado 14/02/2026 16:40

Rio - O lateral-esquerdo Victor Luis, que defendeu o Vasco nas últimas temporadas, é oficialmente jogador do Mirassol. O clube do interior paulista oficializou a contratação do atleta nesta sábado (14).

"Victor Luis é do Leão! Campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil, o lateral de 32 anos chega ao Mirassol para a sequência de 2026", escreveu o clube nas redes sociais.

Victor Luis tinha contrato com o Vasco válido até dezembro de 2027. Na última sexta-feira (13), a rescisão do vínculo com o Gigante da Colina foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF

A chegada de Cuiabano nesta janela de transferências aumentou a concorrência na lateral esquerda, que também conta com Lucas Piton, titular atualmente. O Cruz-Maltino ainda selou um pré-contrato com Paulinho, do América-MG, que se apresentará no meio do ano como mais uma alternativa para o setor.

Sem espaço, Victor Luis optou por seguir um novo desafio. Ao todo, o lateral-esquerdo, que estava no Vasco desde 2024, fez um gol e deu uma assistência em 30 jogos.