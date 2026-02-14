Comemoração de Cristiano Ronaldo - Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Comemoração de Cristiano RonaldoDivulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 14/02/2026 17:55

Cristiano Ronaldo encerrou a 'greve' , voltou a jogar pelo Al-Nassr e marcou na vitória sobre o Al-Fateh por 2 a 0, neste sábado (14), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Saudita.

Ao balançar a rede, o atacante deu mais um passo para chegar aos mil gols na carreira. Agora, o português soma 962 e está a apenas 38 de alcançar a marca.

CR7 não disputava uma partida desde o dia 30 de janeiro, quando o Al-Nassr venceu o Al-Kholood por 3 a 0. Depois disso, não participou das três partidas seguintes da equipe na temporada.

A greve

O atacante começou a protestar contra a política de investimentos do governo aos clubes. Na avaliação do camisa 7, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) estaria priorizando outros projetos, especialmente o Al-Hilal, que recentemente reforçou o elenco com a contratação do francês Karim Benzema.

Segundo o jornal português 'A Bola', ele incluiu no protesto o atraso no pagamento de salários a funcionários e colaboradores do clube. O periódico informou que a regularização foi decisiva para o carque português retornar.