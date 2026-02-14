Comemoração de Cristiano RonaldoDivulgação/X @AlNassrFC_EN
Após fim da 'greve', Cristiano Ronaldo volta a jogar e marca em vitória do Al-Nassr
O português abriu o placar no jogo diante do Al-Fateh
Em 11º no skeleton, Nicole Silveira atualiza recorde brasileiro nos Jogos de Inverno
Ela fez o melhor resultado do país em esportes de gelo em Olimpíadas de Inverno
Mirassol confirma a contratação de Victor Luis, ex-Vasco
Rescisão do lateral com o Cruz-Maltino foi publicada no BID na sexta-feira (13)
Barcelona reclama de falta de coerência da arbitragem e cobra código disciplinar
Time catalão fez uma queixa formal na Real Associação Espanhola de Futebol (RFEF)
Conmebol divulga inscritos do Botafogo para as fases preliminares da Libertadores
Glorioso encara o Nacional Potosí, da Bolívia, na próxima quarta-feira (18)
Sem brilho, Manchester City vence time da 4ª divisão e avança na Copa da Inglaterra
Equipe de Pep Guardiola superou o Salford por 2 a 0 e se garantiu nas oitavas de final
