Cristiano Ronaldo é destaque do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 09/02/2026 15:40

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, já tem dada para voltar a jogar pelo Al-Nassr. De acordo com informações da "ESPN", o português estará em campo no próximo sábado (14), no duelo contra o Al Fateh, pelo Campeonato Saudita.

O veterano decidiu encerrar a "greve" depois que o PIF (Fundo Soberano de Investimentos da Arábia Saudita) atendeu suas principais exigências. O quitou os salários atrasados do Al Nassr, além de devolver a autonomia de gestão aos principais dirigentes do clube.

Cristiano Ronaldo não participou das vitórias do Al-Nassr sobre o Al-Riyadh, no último dia 2, e contra o Al-Ittihad, no último dia 6, os dois pelo Campeonato Saudita. A organização do campeonato, por sua vez, deu forte resposta ao português por meio de uma dura nota oficial.

O craque, de 41 anos, soma 22 partidas pela equipe até agora na temporada, com 18 bolas na rede e três assistências. Atualmente, a equipe de Cristiano Ronaldo está em segundo lugar no Campeonato Saudita, apenas um ponto atrás do líder Al-Hilal.