Alexsander em campo em treino do Atlético-MGDaniela Veiga / Atlético

Publicado 09/02/2026 22:55 | Atualizado 09/02/2026 22:59

Rio - Peça importante do elenco do Atlético-MG, o volante Alexander foi submetido nesta segunda-feira (9) a um tratamento ortobiológico. O procedimento é uma tática que usa células-tronco da própria pessoa para aceleração de recuperação de grave lesão.

Há uma semana, diante do Pouso Alegre, o volante sofreu um entorse e acabou diagnosticado com ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Atlético-MG, no entanto, optou por um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia.

Já nesta segunda, sob direção do médico Rodrigo Lasmar, o meio-campista foi submetido ao tratamento que utiliza células-tronco do próprio atleta, com aplicação direta na região da lesão. O médico do Atlético-MG explicou o procedimento.

"O objetivo é estimular a cicatrização e acelerar o reparo tecidual, reduzindo o tempo de recuperação. O tratamento foi um sucesso e transcorreu conforme o planejado", disse Rodrigo Lasmar.

Revelado no Fluminense, Alexsander foi contratado pelo Atlético-MG no ano passado. O volante, de 22 anos, custou 6,5 milhões de euros fixos (R$ 42,4 milhões). Com a camisa tricolor, fez 63 jogos, com dois gols e três assistências, além dos títulos do Carioca e Libertadores de 2023.