João Fonseca sentiu a falta de ritmo no início de 2026AFP

Estadão Conteúdo
Rio - João Fonseca se encontra na Argentina para a disputa do ATP 250 de Buenos Aires. O tenista brasileiro, que foi campeão do torneio no ano passado, garantiu que está recuperado dos problemas físicos que prejudicaram seu desempenho na Austrália e está pronto para defender o título na Argentina.
"Não consegui ter um bom começo de ano por problemas físicos, mas agora já estou 100% e jogando em um bom nível no saibro. Comecei treinando no Rio (de Janeiro) e agora consegui treinar aqui ontem e hoje também, então é muito bom estar aqui jogando um bom tênis", disse o tenista carioca.
No ano passado, João Fonseca se sagrou campeão em Buenos Aires após eliminar quatro argentinos em sua campanha vitoriosa. Na decisão, ele bateu Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 7/6 (7/1). O brasileiro está animado para defender o título na Argentina.
"Defender um título e ter essas experiências é para poucas pessoas. Acho que é preciso curtir essas vivências, então vim aqui para desfrutar, tentar jogar o meu melhor tênis e tentar ganhar novamente", completou.
Atual 33º colocado do ranking de simples da ATP, João Fonseca aguarda o vencedor do jogo entre o argentino Facundo Díaz Acosta e o chileno Alejandro Tabilo para descobrir o seu adversário na estreia em Buenos Aires.