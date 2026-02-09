João Fonseca sentiu a falta de ritmo no início de 2026AFP
João Fonseca garante estar recuperado e pronto para defender título em Buenos Aires
Brasileiro teve problemas físicos nos torneios na Austrália
Martinelli entra para seleto grupo com ídolos do Fluminense
Jogador atingiu feito que foi alcançado pela última vez há 45 anos
Everaldo minimiza críticas no Fluminense e celebra retorno ao Bahia: 'Aprendi muito'
Atacante reforça vínculo com o clube e mira evolução nos números
Vasco é condenado pela CNRD a pagar R$ 16 milhões ao Atlético-MG
Decisão envolve pendências nas negociações de Jair, Mauricio Lemos e Paulo Henrique
Ferj define horários das quartas de final do Carioca
Jogos começam na próxima sexta-feira (13)
Casagrande exalta contratação de Arias pelo Palmeiras: 'Melhor do Brasil'
Jogador, de 28 anos, passou seis meses no futebol inglês
