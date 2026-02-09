Endrick vive grande fase no Lyon - Divulgação / Lyon

Endrick vive grande fase no LyonDivulgação / Lyon

Publicado 09/02/2026 18:50

Rio - O atacante Endrick tem vivido um excelente começo pelo Lyon. Em seis partidas, o jovem anotou cinco gols e vem recebendo muitos elogios dos torcedores e também do técnico Paulo Fonseca. Apesar disso, uma permanência do brasileiro por mais tempo não irá acontecer.

Em entrevista ao jornal espanhol "AS", o empresário Thiago Freitas garantiu que Endrick irá retornar ao Real Madrid depois do final da atual temporada europeia.

"Endrick foi emprestado ao Lyon por seis meses. A decisão está tomada e Endrick retornará ao Real Madrid ao final da temporada. Não há ambiguidade ou segredo algum a respeito. O acordo é apenas de empréstimo, sem opção de compra, portanto Endrick retornará. O que acontecerá na próxima temporada? Não posso prever, mas posso afirmar que, ao final desta temporada, Endrick será novamente jogador do Real Madrid", disse.

A opção de Endrick de assinar um empréstimo de seis meses tem a ver com o desejo do brasileiro de disputar a Copa do Mundo. O atacante estava sem espaço no Real Madrid e no Lyon rapidamente se tornou peça importante.