Endrick vive grande fase no LyonDivulgação / Lyon
Empresário de Endrick rechaça renovação de empréstimo com o Lyon: 'Voltará ao Real Madrid'
Atacante, de 19 anos, está emprestado até o fim de junho
Luis Henrique celebra primeiro gol pela Inter de Milão: 'Momento muito especial'
Ex-Botafogo marcou aos 44 do segundo tempo na vitória por 5 a 0 sobre o Sassuolo
Coutinho recupera confiança e vira esperança do Vasco para fase final do Carioca
Camisa 10 soma quatro participações em gols em cinco jogos na temporada
Na mira do Flamengo, Richarlison prioriza seguir no exterior
Atacante, de 28 anos, defende o Tottenham
Cuiabano é regularizado no BID e já pode estrear pelo Vasco
Lateral fica à disposição de Diniz para a partida contra o Bahia; Spinelli ainda aguarda liberação
Botafogo busca alternativas e mira contratação de Zé Lucas, do Sport
Alvinegro tem negociações travadas por Cristian Medina e avalia outras opções
