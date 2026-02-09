Cuiabano, novo reforço do Vasco, está liberado para fazer sua estreia - Matheus Lima / Vasco

Rio - O Vasco terá ao menos um reforço garantido para o confronto contra o Bahia, nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Cuiabano teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (9) e está oficialmente à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida.



Anunciado no último sábado (7), o jogador de 22 anos realizou exames médicos no dia anterior e teve toda a documentação finalizada a tempo de cumprir os prazos regulamentares. Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, até o fim da temporada, Cuiabano tem opção de compra fixada em 10 milhões de euros, com possibilidade de vínculo definitivo até dezembro de 2030.



Enquanto o lateral já está liberado, o Vasco trabalha contra o relógio para tentar regularizar o atacante Claudio Spinelli. O argentino passou pelos exames médicos nesta segunda-feira, e o clube precisa concluir os trâmites burocráticos para publicar o nome do jogador no BID até o fim do expediente desta terça-feira (10), prazo limite para que ele possa ser relacionado para o duelo.

Cuiabano já treina normalmente com o elenco no CT Moacyr Barbosa e chega para disputar posição com Lucas Piton na lateral esquerda. Revelado pelo Grêmio, ele teve passagem recente pelo Botafogo antes de ser negociado com o futebol inglês. A vontade de retornar ao Brasil pesou para o avanço das conversas com o Vasco.