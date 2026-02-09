Thiago Mendes em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Thiago Mendes comemorou mais uma boa atuação pelo Vasco depois da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (8), em São Januário, pelo Campeonato Carioca. O volante avaliou o momento difícil que viveu logo após sua chegada, mas ressaltou que não faltou dedicação para assumir a titularidade e se tornar um dos pilares do meio-campo cruz-maltino.
Leia mais: Recém-contratado, Brenner comemora primeiro gol pelo Vasco
"Eu sou um cara que trabalha bastante. Mesmo no início, quando as coisas não deram certo, trabalhei muito para chegar onde estou hoje. Poder jogar, desempenhar para ajudar a equipe e dar alegria à torcida. Acho que tem que ser um passo de cada vez, mas temos sempre que aumentar o nível. Espero estar assim até o final do campeonato", declarou o jogador, em entrevista publicada nas redes sociais do clube.
Contratado em meados do ano passado, ele demorou a se recondicionar fisicamente e recebeu poucas oportunidades. Com o passar do tempo, ganhou minutagem e virou um dos homens de confiança de Fernando Diniz na escalação do Gigante da Colina.
Leia mais: Diniz explica planejamento e força máxima no Vasco contra o Botafogo
Classificado, o Vasco enfrentará o Volta Redonda nas quartas de final do Campeonato Carioca. O duelo será no próximo sábado (14), em São Januário, em horário ainda indefinido pela Ferj. Antes, o Cruz-Maltino terá o Bahia pela frente, quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), também dentro de casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.