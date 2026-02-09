Thiago Mendes em ação durante jogo do Vasco, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 09/02/2026 12:01

"Eu sou um cara que trabalha bastante. Mesmo no início, quando as coisas não deram certo, trabalhei muito para chegar onde estou hoje. Poder jogar, desempenhar para ajudar a equipe e dar alegria à torcida. Acho que tem que ser um passo de cada vez, mas temos sempre que aumentar o nível. Espero estar assim até o final do campeonato", declarou o jogador, em entrevista publicada nas redes sociais do clube.

Contratado em meados do ano passado, ele demorou a se recondicionar fisicamente e recebeu poucas oportunidades. Com o passar do tempo, ganhou minutagem e virou um dos homens de confiança de Fernando Diniz na escalação do Gigante da Colina.

