Admar Lopes, diretor de futebol do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 09/02/2026 15:59

Rio - O Vasco ainda não dá o elenco de 2026 como fechado, apesar de já ter atingido o limite da verba destinada a contratações. Segundo informações da 'ESPN', a diretoria trabalha agora para atender a um pedido do técnico Fernando Diniz, interessado na chegada de um volante.

A busca, porém, ocorre em um cenário bastante restritivo. Sem margem financeira para novas aquisições, o Cruz-Maltino procura opções que possam chegar sem custos, por empréstimo ou que estejam livres no mercado. Qualquer negociação fora desse perfil está descartada no momento.

Dentro desse planejamento, o nome de Allan chegou a ser analisado. O volante, que está fora dos planos do Flamengo, foi uma das tentativas do clube, mas a tendência é que o jogador seja negociado com o Corinthians.

O Vasco já acertou a contratação de seis jogadores para a temporada de 2026. A lista inclui o zagueiro Alan Saldívia, o lateral Cuiabano e o meia Johan Rojas. Para o ataque, vieram Marino Hinestroza, Claudio Spinelli (falta anunciar) e Brenner, autor de um dos gols no último domingo (8), em clássico com o Botafogo.