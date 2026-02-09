Coutinho é a referência do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Coutinho é a referência do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 09/02/2026 18:30

Rio - O Vasco começou a temporada sob alta expectativa após bater na trave na Copa do Brasil em 2025. Porém, as saídas de Rayan e Vegetti diminuíram a confiança e obrigou o técnico Fernando Diniz a encontrar uma nova fórmula mágica para o ataque, que passou por dificuldades nos primeiros jogos. Desde então, o meia Philippe Coutinho voltou a brilhar e recuperou a confiança.

Philippe Coutinho é a principal referência do Vasco desde que retornou, em 2024. Apesar dos momentos de protagonismo de Vegetti, Rayan e Andrés Gómez, o camisa 10 sempre foi a principal esperança. O camisa 10 começou a temporada atual precisando dar a volta por cima pelo baixo rendimento nos momentos decisivos do ano passado. E ele já parece ter recuperando a confiança.

Em 2026, Philippe Coutinho soma quatro participações em gols em cinco jogos disputados. Ao todo, fez três gols e deu uma assistência. No Carioca, fez um gol e uma assistência na goleada sobre o Maricá por 4 a 2, além de marcar no clássico contra o Botafogo, neste último domingo (8), em São Januário. Já no Brasileirão, fez o gol do Vasco na derrota diante do Mirassol, no Maião, pela primeira rodada.

Além das participações diretas, Philippe Coutinho também tem se destacado pelo alto volume em chances criadas. Ao todo, foram 18, de acordo com o "R10 Score". No clássico contra o Botafogo, fez um gol, criou uma grande chance e ainda deu três passes decisivos, além de ter finalizado três vezes contra a meta alvinegra, segundo o "SofaScore".

Com a vitória sobre o Botafogo, o Vasco garantiu vaga nas quartas de final do Carioca e enfrentará o Volta Redonda, no sábado (14), em São Januário, em horário a ser definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, em São Januário, pela 3ª rodada do Brasileirão.