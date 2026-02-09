Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima e Dikran Sahagian / Vasco

09/02/2026

Rio - Em busca de voos mais altos para a temporada de 2026, o Vasco acertou a contratação de seis reforços. O Cruz-Maltino ainda está no mercado, mas a avaliação feita internamente é que o clube carioca conseguiu buscar boas opções para o elenco.

"Acredito que é o jeito que o Vasco tem que ser. Conseguimos ser criativos na janela. Foi muito similar ao que fizemos no meio do ano passado. Conseguimos fazer boas contratações de acordo com o orçamento que o Vasco tem. A disputa é extremamente saudável. Não é questão de fazer sombra, o time precisa de jogadores qualificados para momentos de troca, recuperações, necessidades... Precisamos de jogadores à altura dos que estão jogando. O jogador tem que se sentir pressionado sempre. Ter outro bom jogador na sua posição faz você crescer. Isso não é ruim para ninguém, um puxa o outro. A gente precisava disso", afirmou o treinador Fernando Diniz.

O Vasco já anunciou o zagueiro Alan Saldívia, ex-Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, o lateral-esquerdo Cuiabano, ex-Botafogo, e os atacantes Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese. Além disso, Claudio Spinelli está no Rio e em breve será anunciado.

O clube carioca ainda deseja a contratação de mais reforços para a temporada. Um zagueiro e um volante são as prioridades do Cruz-Maltino para o ano de 2026.