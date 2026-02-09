Presidente do Vasco, Pedrinho - Reprodução / Vasco TV

Publicado 09/02/2026 19:57

Rio - O Vasco foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) a pagar R$ 16 milhões ao Atlético-MG. De acordo com o "ge", a decisão do órgão ligado à CBF é o resultado de quatro processos vencidos pelo clube mineiro, todos referentes a atrasos em transações envolvendo as duas equipes.

O conflito jurídico abrange a compra definitiva de Paulo Henrique, o período de empréstimo do lateral e as transferências do volante Jair e do zagueiro Mauricio Lemos. Como o Cruz-Maltino não quitou o montante total combinado nas negociações, o Galo acionou a entidade para assegurar o recebimento.

A execução dessa dívida, contudo, esbarra em um cenário de incertezas. O Atlético-MG aguarda uma definição da CNRD sobre o formato do repasse, já que o Vasco está em recuperação judicial. Por enquanto, não existe uma previsão exata de quando ou de que maneira o montante chegará aos cofres mineiros.

Em nota, os cariocas afirmaram que "todos os valores estão sujeitos aos termos do(s) plano(s) de pagamento do Vasco junto à CNRD, conforme previsto no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo poder judiciário".