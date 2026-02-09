Presidente do Vasco, Pedrinho Reprodução / Vasco TV
Vasco é condenado pela CNRD a pagar R$ 16 milhões ao Atlético-MG
Decisão envolve pendências nas negociações de Jair, Mauricio Lemos e Paulo Henrique
Vasco é condenado pela CNRD a pagar R$ 16 milhões ao Atlético-MG
Decisão envolve pendências nas negociações de Jair, Mauricio Lemos e Paulo Henrique
Coutinho recupera confiança e vira esperança do Vasco para fase final do Carioca
Camisa 10 soma quatro participações em gols em cinco jogos na temporada
Cuiabano é regularizado no BID e já pode estrear pelo Vasco
Lateral fica à disposição de Diniz para a partida contra o Bahia; Spinelli ainda aguarda liberação
Vasco esgota verba para reforços, mas ainda busca volante no mercado
Mesmo sem margem financeira, diretoria tenta atender pedido de Fernando Diniz
Sem espaço no Vasco, lateral fica perto de acerto com o Mirassol
Jogador, de 32 anos, deverá rescindir seu contrato
Thiago Mendes celebra crescimento no Vasco: 'Trabalhei muito'
Depois de um começo difícil, volante assumiu a titularidade no meio-campo cruz-maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.