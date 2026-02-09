Victor Luis está deixando o Vasco Matheus Lima/Vasco

Rio - Após uma negociação que caminhava para um acordo com o Fortaleza, o lateral-esquerdo Victor Luís, de 32 anos, está perto do Mirassol. A tendência é que o atleta tenha seu contrato rescindido e chegue sem custos ao clube paulista. As informações são do canal "Atenção Vascaínos" e foram confirmadas pelo Jornal O DIA.
No Cruz-Maltino desde 2024, Victor Luís sempre foi reserva de Lucas Piton, mas perdeu espaço com a chegada de Fernando Diniz. Na ausência do titular na semifinal da Copa do Brasil, o técnico preferiu improvisar Puma Rodríguez na função.
O jogador perderia ainda mais espaço na temporada, porque o Vasco fechou a contratação de Cuiabano, ex-Botafogo, que foi emprestado pelo Nottingham Forest. Com isso, se ficasse, Victor Luís seria a quarta opção para o setor.
O jogador tem contrato com o clube carioca até o fim do ano, mas antes da oferta do Mirassol, ele já negociava sua rescisão. Ele entrou em campo pelo Vasco em 30 partidas, fez um gol e deu uma assistências.