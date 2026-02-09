Claudio Spinelli é o novo reforço do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Claudio Spinelli é o novo reforço do VascoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 09/02/2026 22:30

Rio - O Vasco anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação do atacante Claudio Spinelli. O argentino, de 29 anos, foi adquirido em definitivo junto ao Independiente del Valle, do Equador, e assinou contrato até dezembro de 2028.

O atacante custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões). Em 2025, Claudio Spinelli foi artilheiro do Independiente del Valle em todas as competições da temporada, marcando 28 gols em 50 partidas. Ele mostrou animação com a oportunidade de jogar no futebol brasileiro pela primeira vez.

"Prometo dar tudo de mim por estas cores, por esta torcida. É um grande passo na carreira, um grande desafio esportivo para mim. Estou muito feliz e com muita gana de vencer", disse o atacante, que é o sexto reforço do Vasco para a temporada.

A contratação de um centroavante se tornou prioridade no Vasco após as saídas de Rayan e Vegetti, que foram os artilheiros do time em 2025. O jogador é visto como uma grande oportunidade de mercado, pelo valor baixo da transferência e do salário do atleta para os moldes do futebol brasileiro.