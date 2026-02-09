Luis Henrique comemora seu primeiro gol pela Inter de Milão com DimarcoFoto: Matteo Ciambelli
"É um momento muito especial, sem dúvida. Tive a felicidade de acertar um belo chute. Já tinha contribuído com algumas assistências, mas vinha buscando esse gol e, graças a Deus, saiu. Agradeço aos meus companheiros e à comissão pela confiança em cada partida, pois isso é fundamental", disse Luis Henrique.
"Mas o importante, sempre, é o resultado positivo. Nos dá confiança e mantém o nosso time na liderança. Nada está definido e estamos em um momento-chave da temporada. Vamos continuar trabalhando para seguir conquistando resultados positivos a cada jogo e alcançar nossos objetivos em todas as competições", afirmou.
Revelado pelo Botafogo, o atacante atuou no clube carioca de 2018 a 2020, quando foi transferido para o Olympique de Marselha, da França. Depois, foi emprestado novamente ao Glorioso em 2022, onde atuou até o fim de 2023. No total, disputou 90 jogos, marcou oito gols e deu nove assistências. Na atual temporada, Luis Henrique disputou 26 jogos, 17 como titular, com um gol e duas assistências.
