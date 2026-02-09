Luis Henrique comemora seu primeiro gol pela Inter de Milão com Dimarco - Foto: Matteo Ciambelli

Luis Henrique comemora seu primeiro gol pela Inter de Milão com DimarcoFoto: Matteo Ciambelli

Publicado 09/02/2026 18:34 | Atualizado 09/02/2026 18:35

Rio - Luis Henrique celebrou seu primeiro gol com a camisa da Inter de Milão neste domingo (9). O atacante de 24 anos, ex-Botafogo, revelou a sensação de balançar as redes pela primeira vez pelo clube italiano e agradeceu o apoio da equipe.



"É um momento muito especial, sem dúvida. Tive a felicidade de acertar um belo chute. Já tinha contribuído com algumas assistências, mas vinha buscando esse gol e, graças a Deus, saiu. Agradeço aos meus companheiros e à comissão pela confiança em cada partida, pois isso é fundamental", disse Luis Henrique.

Leia mais: Botafogo crê que base será fundamental para fortalecer o elenco na temporada

Na ocasião, o gol saiu aos 44 minutos do segundo tempo, fechando a goleada da Inter de Milão sobre o Sassuolo por 5 a 0. Com a vitória, a equipe italiana chegou a 58 pontos, oito a mais do que o segundo colocado, Milan. O atacante falou sobre a importância do resultado.



"Mas o importante, sempre, é o resultado positivo. Nos dá confiança e mantém o nosso time na liderança. Nada está definido e estamos em um momento-chave da temporada. Vamos continuar trabalhando para seguir conquistando resultados positivos a cada jogo e alcançar nossos objetivos em todas as competições", afirmou.