Campeonato Carioca - Agência FERJ

Campeonato CariocaAgência FERJ

Publicado 09/02/2026 19:30 | Atualizado 09/02/2026 19:45

Rio - O Campeonato Carioca chegou na fase decisiva com oito clubes na disputa pelo título. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) definiu nesta segunda-feira (9) as datas, horários e locais das partidas das quartas de final da competição.

Os jogos das quartas de final começam na próxima sexta-feira (13), com o confronto entre Madureira e Boavista, às 17h (de Brasília), no Conselheiro Galvão. No sábado de carnaval (14), às 21h30, o Vasco enfrenta o Volta Redonda, em São Januário.

Já no domingo (15), Botafogo e Flamengo se enfrentam às 17h30, no Nilton Santos, e agita o domingo de carnaval no Rio de Janeiro. Por fim, o Fluminense, que conquistou a Taça Guanabara, enfrenta o Bangu, segunda-feira (16), às 18h, no Maracanã.

Por terem melhor campanha, Botafogo, Madureira, Fluminense e Vasco serão mandantes. Não há nenhuma vantagem. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Os eliminados vão disputar a Taça Rio, que será disputada no mesmo formato do Carioca (semifinal com dois jogos e final única).