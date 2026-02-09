Walter Casagrande exaltou atuação do Flamengo - Divulgação

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, exaltou a contratação de Jhon Arias, ex-Fluminense, que irá defender o Palmeiras em 2026. Na opinião dele, o colombiano tem tudo para ser o melhor reforço de um clube brasileiro na temporada.

"Se jogar como ele jogava no Fluminense, Arias será a melhor contratação de um time brasileiro. Venceu títulos pelo time carioca e, individualmente, foi Bola de Bronze no Mundial de 2023 e entrou na seleção da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Ele tem as características que o Palmeiras do Abel Ferreira precisava", disse em sua coluna no portal "UOL".

O clube paulista irá pagar algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,23 milhões) ao Wolverhampton. Arias realizou exames médicos na Inglaterra e é aguardado em São Paulo na próxima semana.

Para finalizar a sua contratação, o Palmeiras superou a concorrência do Fluminense, ex-clube de Arias. O Tricolor acenou com 20 milhões de euros (cerca de R$ 123,38 milhões) e teve sua oferta recusada pela equipe da Inglaterra.

Jhon Arias voltará ao Brasil depois de passagem curta pelo futebol inglês. Ele atuou por apenas 26 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência pelos Wolves, que estão na lanterna do Campeonato Inglês.