Luciano Spalletti deu um beijo no ombro da repórter Federica ZilleReprodução / X

Publicado 09/02/2026 12:25

Itália - Indignado com uma decisão do VAR no empate por 2 a 2 entre a Juventus e a Lazio, neste domingo (8), pelo Campeonato Italiano, o treinador da Velha Senhora, Luciano Spalletti, tomou uma decisão incomum para explicar a sua irritação para a imprensa. O técnico deu um beijo no ombro da repórter Federica Zille, da DAZN, para afirmar que nem todo contato físico é falta.

"Se eu tocar no seu braço, é contato. Posso te dar um beijo? Se eu te beijar, também é contato. Se eu te acariciar, é contato. Mas contato é diferente de impacto. Não basta definir contato em termos gerais, como se tocar em alguém com a mão fosse falta. Nem todo contato é pênalti, mas precisamos de clareza", disse.

A Juventus reclama de dois lances polêmicos, ambos na mesma jogada. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o lateral Cabal foi derrubado na área por Mario Gila, mas a arbitragem mandou o lance seguir. Depois, a bola sobrou com Yildiz, que deu o passe para que Koopmeiners finalizasse de primeira para o gol. A bola balançou as redes, mas o lance foi anulado pela posição de impedimento de Thuram.

Com o empate, a Juventus chegou aos 46 pontos e ocupa a quarta colocação no Campeonato Italiano. A Lazio, que tem 33 pontos, está em oitavo lugar na competição.