Everaldo com os filhos em apresentação no BahiaFoto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Publicado 09/02/2026 19:58

Rio - O Bahia apresentou nesta segunda-feira (9) o atacante Everaldo. Em sua segunda passagem pelo Tricolor de Aço, o jogador explicou, em entrevista coletiva, a decisão de retornar ao clube e reforçou o carinho da família pela equipe baiana.

"Meus filhos adoram isso aqui. Não só o Bahia, como a Bahia. Criamos um vínculo muito grande. Quando a gente teve que sair foi bem complicado. A despedida foi bem difícil. Para essa volta pesou tudo que eles representam para mim. Quando surgiu a situação do Bahia e a possibilidade, não pensei duas vezes", disse.

Everaldo também projeta uma passagem melhor do que a anterior e relembrou como era utilizado por Rogério Ceni. Na primeira passagem, o centroavante disputou 124 jogos e fez 34 gols, sendo 17 na Arena Fonte Nova, onde ocupa o posto de quinto maior artilheiro do estádio.

"Acredito que vai ser uma passagem ainda melhor que a primeira. Venho para melhorar meus números e minha história aqui dentro. É um clube com o qual me identifiquei muito. Abri mão de outros lugares com ofertas financeiramente melhores e mais tempo de contrato para vir aqui", completou.