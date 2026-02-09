Confusão marcou fim do clássico entre Palmeiras e Corinthians - Reprodução / CazéTV

Confusão marcou fim do clássico entre Palmeiras e CorinthiansReprodução / CazéTV

Publicado 09/02/2026 12:24

O gandula Alessandro da Silva foi expulso do clássico entre Corinthians e Palmeiras, na noite deste domingo (8), após dar um chute na perna do meia palmeirense Ramón Sosa. A situação aconteceu durante uma briga generalizada, enquanto o atleta comemorava o gol que garantiu a vitória à sua equipe no dérbi.



O caso foi relatado na súmula do duelo, divulgada na manhã desta segunda-feira (8) pela Federação Paulista de Futebol. O juiz Raphael Claus detalhou o ocorrido no documento.

"Informo que aos 85 minutos de jogo, expulsei o Sr. Alessandro da Silva, identificado como gandula da partida, por desferir um chute na perna do atleta de número 19 da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr Ramon Sosa Acosta, durante a confusão na comemoração do gol da equipe visitante", afirmou o comunicado.



A partida estava empatada sem gols até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras atacou com chute de Mauricio, e após desvio, Hugo Souza rebateu, deixando para Flaco López empurrar ao fundo das redes.



Na comemoração, o argentino apontou à torcida corintiana e chutou a bandeira de escanteio. Logo, atletas reservas do Corinthians foram tirar satisfação, o que deu início à confusão generalizada.



Com a vitória por 1 a 0, o Palmeiras permaneceu na 2ª colocação do Campeonato Paulista, enquanto o Corinthians caiu para o 5º lugar. Resta uma rodada para o fim da primeira fase, e oito dos 16 clubes se classificam às quartas.