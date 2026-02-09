Confusão marcou fim do clássico entre Palmeiras e CorinthiansReprodução / CazéTV
O caso foi relatado na súmula do duelo, divulgada na manhã desta segunda-feira (8) pela Federação Paulista de Futebol. O juiz Raphael Claus detalhou o ocorrido no documento.
A partida estava empatada sem gols até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras atacou com chute de Mauricio, e após desvio, Hugo Souza rebateu, deixando para Flaco López empurrar ao fundo das redes.
Na comemoração, o argentino apontou à torcida corintiana e chutou a bandeira de escanteio. Logo, atletas reservas do Corinthians foram tirar satisfação, o que deu início à confusão generalizada.
Com a vitória por 1 a 0, o Palmeiras permaneceu na 2ª colocação do Campeonato Paulista, enquanto o Corinthians caiu para o 5º lugar. Resta uma rodada para o fim da primeira fase, e oito dos 16 clubes se classificam às quartas.
