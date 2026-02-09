Everaldo comemora gol marcado pelo Bahia sobre o Juazeirense, de pênaltiLetícia Martins / EC Bahia

O Dia
Juazeiro - Depois de deixar o Fluminense, Everaldo reestreou com gol pelo Bahia no último domingo (8) e ganhou elogios de Rogério Ceni. O centroavante, de pênalti, balançou a rede no empate em 1 a 1 com o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.
"Fica de positivo a disposição dele (Everaldo). Ele gosta, tem prazer em estar aqui. Ele conhece o sistema e isso ajudou muito para a vinda dele. Precisávamos de uma resposta imediata", declarou o técnico, em entrevista coletiva após o confronto.
O atacante assinou contrato com o Esquadrão de Aço por empréstimo, até dezembro - quando termina o seu vínculo com o clube carioca.
Everaldo estava no Fluminense desde o ano passado, justamente quando deixou o Bahia. No entanto, não teve sucesso e foi duramente criticado pela torcida. Ao todo, fez nove gols e deu três assistências em 62 jogos pelo Tricolor, sendo 33 como titular.