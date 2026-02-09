Everaldo comemora gol marcado pelo Bahia sobre o Juazeirense, de pênaltiLetícia Martins / EC Bahia
Ex-Fluminense, Everaldo reestreia com gol pelo Bahia
Atacante balançou a rede no empate com o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano
Ex-Fluminense faz tratamento com células-tronco no Atlético-MG
Alexsander sofreu ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo
Vasco anuncia contratação do atacante Claudio Spinelli
Jogador argentino assinou contrato até dezembro de 2028
João Fonseca garante estar recuperado e pronto para defender título em Buenos Aires
Brasileiro teve problemas físicos nos torneios na Austrália
Martinelli entra para seleto grupo com ídolos do Fluminense
Jogador atingiu feito que foi alcançado pela última vez há 45 anos
Everaldo minimiza críticas no Fluminense e celebra retorno ao Bahia: 'Aprendi muito'
Atacante reforça vínculo com o clube e mira evolução nos números
Vasco é condenado pela CNRD a pagar R$ 16 milhões ao Atlético-MG
Decisão envolve pendências nas negociações de Jair, Mauricio Lemos e Paulo Henrique
