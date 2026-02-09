Matheus Bachi e Tite discutem no gramado do Mineirão - Reprodução / TV Globo

Matheus Bachi e Tite discutem no gramado do MineirãoReprodução / TV Globo

Publicado 09/02/2026 10:01

O treinador do Cruzeiro, Tite, discutiu com o seu filho, o auxiliar técnico Matheus Bachi, durante a vitória contra o América-MG por 2 a 0 na noite deste domingo (8), no Mineirão, pelo Campeonato Estadual.



Na ocasião, Matheus estava reclamando intensamente na beira do campo por causa de uma decisão da arbitragem, enquanto Tite tentava contê-lo. Em certo momento, o técnico tentou segurá-lo, mas o integrante da comissão cruzeirense empurrou o braço do pai e foi se sentar.

Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador falou sobre o caso. "Existiu a reclamação do Matheus com a arbitragem, e não pode, e eu não vou deixar. É comigo, deixa que eu vou falar com a arbitragem depois, como eu falei com a arbitragem depois", disse.



"Ela só estava fora da área e eu não tinha condições de visualizar, e eu falei que ele tinha que ter marcado. Ali no momento eu disse 'aqui é comigo'. Não vai, nem ele e nem ninguém", concluiu.

Kaio Jorge marcou os dois gols da vitória do Cruzeiro, que precisa ganhar do URT, no próximo sábado (14), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, para confirmar a vaga nas semifinais.