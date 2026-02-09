Vasco e Botafogo avançaram para as quartas do Campeonato CariocaVítor Silva / Botafogo
-15 ou 16/2, no Maracanã - Fluminense x Bangu (Confronto 1)
-14/2, em São Januário - Vasco x Volta Redonda (Confronto 2)
-15/2, no Nilton Santos - Botafogo x Flamengo (Confronto 3)
-13/2, no estádio Conselheiro Galvão - Madureira x Boavista (Confronto 4)
A Ferj ainda não confirmou os horários dos jogos. Nas semifinais, o vencedor do Confronto 1 enfrentará o vencedor do Confronto 2, enquanto o ganhador do Confronto 3 irá encarar o vencedor do Confronto 4.
Depois de ficarem nas últimas posições de seus respectivos grupos, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Maricá disputarão o quadrangular do rebaixamento. Os quatro clubes vão se enfrentar duas vezes, em turno e returno, e o pior time ao fim das seis rodadas cai para a Série A2. Confira os jogos a seguir:
-11/2, 17h, no estádio Luso Brasileiro - Portuguesa x Nova Iguaçu
-12/2, 17h, no estádio João Saldanha - Maricá x Sampaio Corrêa
-16/2, 17h, no estádio Jânio Moraes - Nova Iguaçu x Maricá
-16/2, 20h, no estádio Lourival Gomes - Sampaio Corrêa x Portuguesa
-23/2, 17h, no estádio João Saldanha - Maricá x Portuguesa
-23/2, 20h, no estádio Lourival Gomes - Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu
-26/2, 17h, no estádio Jânio Moraes - Nova Iguaçu x Portuguesa
-26/2, 17h, no estádio Lourival Gomes - Sampaio Corrêa x Maricá
-1º/3, 17h, no estádio João Saldanha - Maricá x Nova Iguaçu
-1º/3, 20h, no estádio Luso Brasileiro - Portuguesa x Sampaio Corrêa
-8/3, 16h, no estádio Luso Brasileiro - Portuguesa x Maricá
-8/3, 16h, no estádio Jânio Moraes - Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa
