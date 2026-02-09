Quarterback Sam Darnold levantando o troféu - Reprodução / Instagram

Quarterback Sam Darnold levantando o troféuReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 07:23

O Seattle Seahawks atropelou o New England Patriots por 29 a 13 na noite deste domingo (8) e conquistou o título de campeão do Super Bowl da NFL pela segunda vez em sua história.

fotogaleria



Favorito para esta partida, disputada em Santa Clara, na Califórnia, o Seattle teve amplo domínio se impondo com a melhor defesa da liga, que frustrou a tentativa dos Patriots de vencer seu primeiro Super Bowl desde a saída do ídolo Tom Brady, em 2020. Favorito para esta partida, disputada em Santa Clara, na Califórnia, o Seattle teve amplo domínio se impondo com a melhor defesa da liga, que frustrou a tentativa dos Patriots de vencer seu primeiro Super Bowl desde a saída do ídolo Tom Brady, em 2020.

Finalista inesperado, o New England Patriots viveu uma noite dos pesadelos ao disputar seu sétimo título da NFL, que quebraria o empate com o Pittsburgh Steelers e o tornaria a franquia mais vitoriosa da liga.



O kicker dos Seahawks, Jason Myers, estabeleceu um recorde no Super Bowl com cinco field goals, enquanto Andy Borregales, o primeiro venezuelano em uma final da NFL, marcou o ponto extra após o primeiro touchdown dos Patriots, quando a equipe já perdia por 19-0.

Pela primeira vez desde 2022, o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da partida não foi para nenhum dos quarterbacks, Sam Darnold (Seahawks) e Drake Maye (Patriots).



O running back Kenneth Walker III conquistou a honra, sendo o primeiro jogador de sua posição a receber o prêmio desde 1998, após dominar o jogo contra o New England com 137 jardas terrestres e mais 26 jardas recebidas.



"É um sonho realizado, porque muitos jogadores passam a carreira inteira e nunca chegam tão longe. É uma bênção", disse Walker III, jogador fundamental na recuperação de uma franquia que não chegava aos playoffs havia dois anos.



"Passamos por momentos difíceis nesta temporada, mas permanecemos unidos. Esses desafios mostraram quem somos como equipe", enfatizou.



Darnold vence duelo contra Maye



Drake Maye, o jovem quarterback dos Patriots, lançou para 295 jardas e dois touchdowns, mas também cometeu duas interceptações custosas diante do lendário Tom Brady, líder das seis vitórias do New England Patriots no Super Bowl entre 2002 e 2019.



Aos 23 anos, o talentoso Maye lutava para ser o mais novo da posição a conquistar o título, mas a glória coube a Sam Darnold, de 28 anos, que deu a volta por cima em uma carreira na qual foi constantemente subestimado.



O quarterback, que jogou por quatro times antes de se firmar em Seattle, registrou 202 jardas e um touchdown de passe. "É incrível. Tudo o que aconteceu na minha carreira, mas fazer isso com esta equipe, eu não trocaria por nada", comemorou Darnold.



Vingança por 2015



Para o Seattle, uma franquia que em breve poderá estar à venda, esta vitória também representou uma vingança pela dolorosa derrota sofrida contra os Patriots de Brady no Super Bowl de 2015.



Naquela ocasião, o Seattle chegou muito perto de repetir sua única vitória no Super Bowl, conquistada em 2014, mas foi impedido por uma interceptação memorável de Malcolm Butler nos segundos finais.



Neste domingo, os Patriots tentaram invocar a mística de sua dinastia, convidando o próprio Butler para tocar o sino cerimonial antes do jogo.



Mas, sem se intimidar com o gesto, os Seahawks assumiram o controle do placar apenas três minutos depois, com o primeiro field goal de Myers, a 33 jardas de distância.



O destaque foi sua implacável unidade defensiva, que começou a atormentar Maye com dois sacks apenas no primeiro quarto.



Na defesa, Christian González, membro do grande contingente latino nesta final, fez uma jogada crucial, interceptando a bola e impedindo que ela chegasse a Rashid Shaheed nas últimas 30 jardas do campo do New England.



A cobertura do cornerback, cujo pai é colombiano, impediu o touchdown, mas o Seattle somou mais três pontos com outro field goal de 39 jardas de Myers.



Faltando 16 segundos para o intervalo, González impediu novamente outro touchdown de Jaxon Smith-Njigba, e o Seattle Seahawks se contentou com mais um field goal de Myers, ampliando a vantagem para 9 a 0.



Nwosu garante vitória



O primeiro tempo, sem grandes emoções, deu lugar no Levi's Stadium à celebração exuberante e desafiadora da música latina por Bad Bunny, que contou com a participação de seu compatriota Ricky Martin e de Lady Gaga como convidados especiais.



Com o público em êxtase, as duas equipes protagonizaram mais uma batalha acirrada, terminando o terceiro quarto sem nenhum touchdown, pela segunda vez na história do Super Bowl.



Maye deixou sua única marca com um passe para touchdown de 35 jardas para Mack Hollins, que reduziu a desvantagem para 19 a 7, faltando 12 minutos para o fim do jogo.



Mas repetir a façanha de Brady em 2017, quando os Patriots superaram uma desvantagem de 28 a 3 contra os Falcons, se tornou um sonho impossível para seu jovem sucessor.



O linebacker Uchenna Nwosu, com uma corrida para touchdown de 45 jardas, selou a vitória e garantiu a vingança do Seattle.