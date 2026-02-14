Lauana Prado será mamãe de um menino - Will Dias / Brazil News

Publicado 14/02/2026 14:28

Rio - Lauana Prado transformou o próprio bloco de Carnaval em um chá revelação neste sábado (14), em São Paulo. Durante o desfile no Ibirapuera, a cantora sertaneja contou ao público que espera um menino, que vai se chamar Dom Prado. A revelação aconteceu em clima de festa, diante de milhares de foliões.

“É com muita alegria que eu digo pra vocês, hoje, aqui no Ibirapuera, que o Baby Prado está a caminho. Gente, o meu neném é um menino! O Baby Dom está a caminho”, disse a artista, sob aplausos e gritos do público.A cantora esteve acompanhada da namorada, Tati Dias, com quem reatou o relacionamento recentemente após um breve término.A gravidez foi anunciada em janeiro deste ano, durante um show, quando a cantora exibiu imagens do ultrassom nos telões do evento. A gestação aconteceu por meio de um processo de fertilização in vitro (FIV), após cerca de quatro anos de planejamento da maternidade.O bloco comandado pela sertaneja foi gratuito e percorreu o trajeto do Obelisco do Ibirapuera, com concentração na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Em sua segunda edição, o evento mistura sertanejo com ritmos como pagode, pop e axé.