Ricardo Vianna fez declaração para Lexa antes de desfile Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2026 19:10

Rio - Lexa recebeu uma mensagem carinhosa do marido, Ricardo Vianna, horas antes da estreia como madrinha de bateria da Dragões da Real, que desfila no Sambódromo do Anhembi na madrugada de sábado (14). A escola levará para avenida o enredo "Guerreiras Icamiabas - Uma Lendária História de Força e Resistência".

fotogaleria

"Sempre juntos! Sempre apoiando um ao outro. Hoje minha gata vai desfilar no Anhembi, sua estreia no carnaval de SP. Vou estar do seu lado e depois assisti-la brilhar como sempre! Eu te amo, sua luz é única e hoje você vai mostrar isso pra todos que lá estiverem. Preparem-se!", afirmou nos Stories.



Lexa esteve à frente da bateria da Unidos da Tijuca, no Rio, entre 2020 e 2024. Em 2025, ela precisou se afastar do posto após ser diagnosticada com uma gestação de risco devido quadro de pré-eclâmpsia. A filha da cantora, Sofia, nasceu prematuramente e faleceu três dias depois.