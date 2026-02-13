Mel Maia troca beijos e curte dia de praia com o namorado - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2026 17:08

Rio - Mel Maia, de 24 anos, aproveitou a tarde ensolarada desta sexta-feira (13) ao lado do namorado, o boxeador Luan Vinicius Medeiros, em uma praia do Rio. O casal compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento de lazer, com direito a mergulho no mar, brincadeiras na água e beijos trocados à beira da praia.



Para o passeio, Mel escolheu um biquíni de lacinho, enquanto Luan apareceu com um bermudão escuro. As imagens mostram um clima de descontração, com o casal curtindo o dia longe da rotina de trabalho.



Mel Maia e Luan Vinicius Medeiros se conheceram durante treinos de boxe e iniciaram o relacionamento em fevereiro do ano passado. O namoro passou a ser público em abril de 2025, quando os dois assumiram a relação nas redes sociais. Desde então, aparições juntos se tornaram frequentes, especialmente em momentos de lazer e viagens.