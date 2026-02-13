Leticia Spiller nos bastidores da novela ’Coração Acelerado’ - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2026 21:34

Rio - Leticia Spiller compartilhou selfies no camarim antes das gravações da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, nesta sexta-feira (13). A atriz de 52 anos brincou sobre a chegada do Carnaval e onde os seguidores irão aproveitar a folia.

"Sexta-feira 13 de carnaval Por onde vocês andam hein?! Me contem!! E Bora sambar! Em casa, no bloco ou no trabalho", escreveu ela na legenda.

A artista interpreta Janete no folhetim escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. A personagem é mãe da protagonista Agrado (Isadora Cruz) e viveu um intenso romance com Alaorzinho (Daniel de Oliveira) no passado.