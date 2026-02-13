Dupla sertaneja Matheus Henrique e Gabriel - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2026 14:38

Rio - Naturais de Registro, no interior de São Paulo, Matheus Henrique & Gabriel atravessam um momento de consolidação na carreira com o lançamento de Retronejo – Vol. 2, já disponível nas plataformas digitais. A dupla, que soma mais de 50 milhões de streams, segue ampliando sua presença no cenário sertanejo ao apostar em composições autorais e narrativas inspiradas no cotidiano do interior.

A trajetória musical começou ainda na adolescência, nas ruas do Vale do Ribeira. Antes de assumirem de vez o sertanejo, os dois chegaram a flertar com o rock, mas foi em 2011, durante uma festa local, que identificaram a afinidade definitiva com o gênero. A estreia oficial aconteceu em um show realizado em uma pizzaria da cidade, que acabou lotada e marcou o início da parceria.O novo volume do projeto Retronejo reforça essa identidade construída ao longo dos anos. Canções que dialogam com experiências simples, afetivas e coletivas seguem como marca central do repertório. A boa receptividade de faixas como “Tá Chato” ajudou a consolidar o caminho adotado. “Nós sempre acreditamos muito nas nossas composições. A conexão com o público é diferente… o povo está gostando muito da moda”, comenta Gabriel.Entre os destaques do álbum, “Porta-Mala Rouco” ganhou atenção por transformar o carro em personagem da história, elemento recorrente nas vivências do interior. A faixa retrata esse companheiro presente tanto nos momentos de celebração quanto nos de término. “O carro está em todas: na saúde, na doença, no amor e na sofrência. Na nossa época, era um Onix prata, nosso parceiro pra tudo”, relembra Gabriel.Matheus Henrique destaca o caráter descontraído do repertório. “Esse novo volume tem músicas que funcionam muito bem nesses momentos de sol, estrada, churrasco com os amigos. ‘Porta-Mala Rouco’ é uma composição engraçada, com melodia animada, que combina com esse clima mais leve.”Mesmo com o crescimento da agenda e a ampliação do alcance nacional, a dupla afirma que manter a essência segue como prioridade. “O interior faz parte de quem somos, da nossa criação e da nossa forma de enxergar a vida. Isso reflete naturalmente nas letras e no modo de viver. A gente faz questão de manter os pés no chão e a família por perto”, afirma Gabriel.A faixa-título “Retronejo” também ocupa um papel simbólico dentro do projeto. Segundo os artistas, a música foi pensada para apresentar o conceito do álbum e abrir os shows. “É uma canção que conta a história do projeto e traduz a essência. Todo show da Retronejo começa com ela”, explica Gabriel.Apesar da experiência acumulada, cada lançamento ainda carrega expectativa. “O frio na barriga nunca vai embora. É sobre como a música vai chegar nas pessoas, se vai tocar alguém de verdade. Cada lançamento é como se fosse o primeiro”, avalia Matheus.O Rio de Janeiro aparece entre os próximos objetivos da dupla. “É uma praça que conversa muito com a nossa música e com a nossa energia. Já estamos em conversas para levar o show em breve”, afirma Gabriel.Na avaliação dos próprios artistas, o momento atual é o mais consistente da carreira. Entre as próximas apostas está “Obcecado”, faixa já gravada no projeto e prevista para lançamento futuro. Inspirados por referências como Zezé Di Camargo & Luciano, Rio Negro & Solimões e Jorge & Mateus, Matheus Henrique & Gabriel seguem apostando em histórias simples e na verdade das composições.