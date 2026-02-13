Ricky Martin chega ao Rio para o carnaval - Reprodução do Instagram

Publicado 13/02/2026 09:44

Rio - Ricky Martin está em solo carioca para aproveitar o carnaval! O cantor porto-riquenho não perdeu tempo e curtiu o dia ensolarado, desta quinta-feira (12), em uma praia da Zona Sul. Em imagens publicadas no Instagram, o artista aparece posando sem camisa e andando de biclicleta no calçadão.

"Tô no Rio", escreveu ele na legenda. Famosos e fãs reagiram à publicação. "Bem-vindo", comentou Luciano Huck. "Muito Carioca meu amor", disse Carla Cristina. Uhuu", vibrou Leticia Spiller. "Você veio?? Não estou acreditando!!! Seja muito bem-vindo ao Brasil!", afirmou um internauta. "O Brasil ama você! Fique para sempre", disparou outro.