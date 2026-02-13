Ricky Martin chega ao Rio para o carnavalReprodução do Instagram
Ricky Martin desembarca no Rio e posa sem camisa em praia
Cantor porto-riquenho publicou registros do passeio pela cidade maravilhosa no Instagram
Leticia Spiller publica clique nos bastidores de 'Coração Acelerado'
Atriz interpreta Janete na trama da TV Globo
Ricardo Vianna se declara antes de estreia de Lexa na Dragões da Real
Cantora vai desfilar como madrinha de bateria da escola de samba
Gusttavo Lima lança clipe ao vivo de 'Vagabundo' com Luis Fonsi; assista
Vídeo está disponível no Youtube
Mel Maia curte dia de praia no Rio e troca beijos com namorado boxeador
Atriz compartilhou um vídeo do momento romântico ao lado de Luan Vinicius Medeiros
Larissa Manoela surge de espartilho e plumas em fotos de Carnaval
Atriz recebeu elogios dos seguidores em publicação nas redes
Carolina Dieckmann dá resposta afiada ao ler crítica em foto de biquíni: 'Corpo saudável'
Atriz publicou cliques na praia nesta sexta-feira (13)