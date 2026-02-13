Publicidade
Estrela de 'Sex And The City', Sarah Jessica Parker curte noite no Rio
Atriz foi clicada por fotógrafos enquanto saía de um restaurante, na noite desta quinta-feira (12)
Rio - Um cosmopolitan, por favor! Sarah Jessica Parker, a icônica Carrie Bradshaw da série "Sex And The City" (1998-2004), curtiu um passeio no Centro do Rio, na noite desta quinta-feira (12). Pela primeira na Cidade Maravilhosa, a atriz foi clicada por fotógrafos enquanto saía de um restaurante.
Para a ocasião, Sarah apostou num look estiloso, assim como a personagem, que costumava beber o drink favorito enquanto 'badalava' pelas ruas de Nova Iorque, nos Estados Unidos, no seriado de sucesso. Cabelo preso, camisa de botão cinza, saia xadrez, sapato sem salto, colares, óculos, bolsa de lado e mais acessórios fizeram parte do visual da estrela.
E a passagem da atriz deixou os fãs tão eufóricos que eles reagiram no X, antigo Twitter. "Sarah Jessica Parker no Rio!!! Trocou o cosmopolitan pela caipirinha. Eba", brincou um admirador. "Queria me encontrar com a Sarah Jessica Parker no Rio", comentou um usuário das redes sociais. "Status: no mesmo bar que Sarah Jessica Parker", vibrou outra pessoa.
