Carolina Dieckmmann Reprodução / Instagram
Entre elogios e mensagens de apoio, um comentário chamou atenção ao questionar o corpo da artista: "Linda, mas tinha que ter umas carnes". Carolina respondeu de forma direta: "O açougue é logo ali… aqui eu tenho um corpo saudável e que amo. Beijão".
A atriz costuma se posicionar diante de comentários sobre sua aparência. Em outras ocasiões, já foi alvo de observações por estar "muito magra", segundo parte do público, e mantém a postura de responder de maneira franca quando o assunto surge nas redes.
