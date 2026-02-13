Larissa Manoela publicou cliques de novo ensaio fotográfico Reprodução/Instagram

Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (13) ao compartilhar fotos de um ensaio inspirado em figurinos do século passado. A atriz contou que suas fantasias para curtir a folia seguirá na mesma temática. 
"Entre plumas & brilhos…como nos bailes dourados dos anos 30! Esse ano meu CARNALARI homenageia essa década maravilhosa. Está aberta a temporada mais quente do Brasil", afirmou ela. 
A intérprete de Estela em "Etâ Mundo Melhor!", da TV Globo, também publicou um vídeo com detalhes do look. "1930: onde o Carnaval encontrava o glamour do burlesque. Plumas ao vento, ousadia e elegância na mesma batida", escreveu nas redes sociais. 
Os registros agitaram os seguidores de Larissa Manoela. "Uma foto mais linda que a outra", elogiou uma internauta." Entregando tudo, diva!", disse outra. "Que mulher espetacular", comentou uma terceira. 