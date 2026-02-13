Rio - Gusttavo Lima lançou o videoclipe “Vagabundo – Live in São Paulo”, registro da apresentação realizada no Allianz Parque, na capital paulista, durante a última edição da turnê "O Embaixador Classic". O vídeo chegou ao YouTube nesta quinta-feira (12) e marca a participação do porto-riquenho Luis Fonsi, convidado da noite. O show reuniu mais de 50 mil pessoas.
O clipe apresenta imagens da performance ao vivo. Além do vídeo principal, o artista também disponibilizou um making of com cenas dos bastidores, ensaio com Fonsi e depoimentos gravados durante a produção. O material mostra etapas técnicas do evento e a preparação dos músicos para a apresentação conjunta.
“Vagabundo” mistura elementos do sertanejo com influências da cúmbia.
