Gusttavo Lima e Luis FonsiDivulgação

Publicado 13/02/2026 17:48

Rio - Gusttavo Lima lançou o videoclipe “Vagabundo – Live in São Paulo”, registro da apresentação realizada no Allianz Parque, na capital paulista, durante a última edição da turnê "O Embaixador Classic". O vídeo chegou ao YouTube nesta quinta-feira (12) e marca a participação do porto-riquenho Luis Fonsi, convidado da noite. O show reuniu mais de 50 mil pessoas.



O clipe apresenta imagens da performance ao vivo. Além do vídeo principal, o artista também disponibilizou um making of com cenas dos bastidores, ensaio com Fonsi e depoimentos gravados durante a produção. O material mostra etapas técnicas do evento e a preparação dos músicos para a apresentação conjunta.



“Vagabundo” mistura elementos do sertanejo com influências da cúmbia.

Assista o clipe:

Assista o making of: