Carolina Dieckmmann aproveita dia de praiaReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2026 11:26

Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, está aproveitando o dia na Praia Manguinhos, em Búzios, no Rio. Através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (13), a atriz compartilhou um compilado de registros da viagem repleta de sol, areia e mar.

"'Sextou'. 'Bora' pegar um sol? E dar um mergulho comigo, topa? 'Boraaa'", legendou a protagonista do filme "(Des)controle", que recentemente chegou aos cinemas. De biquíni laranja, Carolina curtiu banho de água salgada e renovou o bronzeado.

A atriz recebeu muitos elogios. "Linda e maravilhosa", exaltou uma admiradora. "Que deusa", escreveu uma fã. "Símbolo de beleza", comentou um usuário do Instagram. "Espetacular", opinou outra pessoa.