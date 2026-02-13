Erika Januza e Arlindinho - Reprodução do Instagram

Erika Januza e ArlindinhoReprodução do Instagram

Publicado 13/02/2026 09:18

Rio - Erika Januza, de 40 anos, curtiu o carnaval de Salvador no maior clima de romance com o namorado, o cantor Arlindinho, de 34, que se apresentou no Bloco Alerta Geral, na noite desta quinta-feira (12). A atriz compartilhou, em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta (13), registros da folia e elogiou o amado.

fotogaleria

"Que alegria, mesmo no meio da minha correria, poder ter vivido este momento perfeito com você!

Conduziu lindamente o trio! Você tem honrado muito seu legado! Mesmo cansado, semana com tantos shows, mais de um por dia e você entrega alegria, qualidade e respeito a cada um deles. Eu vejo a correria com sua equipe", escreveu ela na legenda.

"Tenho certeza de que quem curtiu o Bloco Alerta Geral 2026 foi muito feliz nesta homenagem em Salvador, terra potente, ao samba e ao seu amado pai (Arlindo Cruz) que estaria com certeza muito orgulhoso de você! Parabéns Arlindinho e Bons aprendizes. Brilharam muito! Viva o samba. Obrigada pelo carinho de sempre também comigo Bahia perfeita!", completou.