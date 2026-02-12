Sol Vega pede desculpas por termos capacitistas e nega intenção de agredir Ana Paula Renault no 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Sol Vega pede desculpas por termos capacitistas e nega intenção de agredir Ana Paula Renault no 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 20:06 | Atualizado 12/02/2026 20:07

Rio - Após a desclassificação do "BBB 26", Sol Vega se pronunciou novamente na noite desta quinta-feira (12). No stories do Instagram, a ex-participante falou pela primeira vez sobre o episódio que resultou em sua saída do reality e fez questão de esclarecer: “Eu não fui expulsa”.

Segundo Sol, a própria produção explicou que sua atitude “não foi considerada intencional”. Por esse motivo, a decisão foi pela desclassificação, e não pela expulsão por agressão. A ex-BBB afirmou ainda que recebeu apoio da equipe do programa e ressaltou que “em nenhum momento fui tratada de forma desrespeitosa”.

Sol procurou tranquilizar os seguidores e disse: “Eu estou bem”. Apesar da frustração por deixar o programa, ela contou que se sente mais tranquila fora da casa. A ex-participante afirmou que o clima no confinamento estava pesado e que a convivência já se tornava difícil. “Agora eu sinto alívio e leveza”, declarou.

Durante o desabafo, Sol admitiu que subestimou a experiência. “Pensei que seria fácil”, disse. Segundo ela, reencontrar a dinâmica do jogo e lidar com as pressões do confinamento foi mais difícil do que imaginava. A empresária afirmou que a intensidade do programa afetou diretamente seu emocional.

Ao falar sobre a discussão com Ana Paula, Sol afirmou: “Eu não lembro exatamente do que aconteceu”. Ela explicou que ficou muito nervosa durante o embate e que, depois de se levantar da cadeira, não consegue recordar os detalhes. A ex-BBB garantiu: “Eu não tive intenção de machucar ninguém” e completou que “jamais faria algo de forma deliberada”.

A empresária de Sol também participou e reforçou que a produção da Globo prestou todo o suporte necessário. Segundo ela, a equipe entendeu que “não houve intenção de agressão”, o que pesou na decisão pela desclassificação, e não por expulsão por conduta violenta.

Em tom emocionado, Sol disse que ainda está processando tudo o que aconteceu. “Eu preciso de um tempo”, afirmou, explicando que prefere falar com mais profundidade quando se sentir preparada e com o emocional mais organizado.

Mesmo assim, a ex-participante prometeu uma nova transmissão ao vivo. Segundo ela, “vou responder todas as perguntas” e esclarecer outros pontos de sua trajetória no BBB 26.

Por fim, Sol comentou sobre a amizade com Sarah Andrade, já eliminada do reality. “Quero manter essa parceria”, disse, ao destacar o carinho que sente pela publicitária. Para Sol, “os laços criados dentro da casa são verdadeiros” e seguem fora do jogo.