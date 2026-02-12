Luana Piovani criticou vídeo de Virginia e Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2026 19:22

Rio - Luana Piovani não poupou críticas após Luciano Huck publicar um vídeo com Virginia Fonseca, nesta quinta-feira (12). O momento descontraído foi gravado nos bastidores da participação da influenciadora no "Domingão", da TV Globo.

"Nossa! Que texto bom, engraçado e criativo...só que não. Eu gostava dele quando ele era só um abastado e inteligente, mas aí, pra variar, pirou na ganância, 'vendidaço'. Já ela... LA ELA", escreveu ela nos Stories.

Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Virginia vai se apresentar com os ritmistas da agremiação, além de conversar com o marido de Angélica sobre família e repercutir momentos divertidos que circularam nas redes sociais.

Confira o Vídeo: