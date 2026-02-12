Bruna Furlan pediu respeito após ataques em meio tratamento oncológico Reprodução/Instagram
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega sofre ataques em meio a tratamento do câncer
Bruna Furlan pediu que internautas tenham cuidado com os comentários
Vídeo: MC Carol recupera carro roubado e agradece fãs
Funkeira foi vítima de um assalto à mão armada na última segunda-feira (9)
Ximbinha celebra aniversário em família com filha de Joelma e neto
Guitarrista completou 52 anos nesta quinta-feira (12)
Bruna Griphao expõe prova de amor do namorado
Atriz vive um relacionamento com Yam Vieira
Gilberto Gil reúne filhos, neto e Caetano Veloso em registros na Bahia
Cliques foram publicados no Instagram
Jon Vlogs se manifesta sobre rumores de romance com Ana Castela
Boatos surgiram após os dois serem flagrados juntos no after dos Ensaios da Anitta
