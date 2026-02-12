Bruna Furlan pediu respeito após ataques em meio tratamento oncológico - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2026 18:14

Rio - Bruna Furlan contou para os seguidores novas informações sobre o tratamento contra o câncer de mama descoberto no ano passado. A jovem de 24 anos afirmou estar "relativamente bem" apesar da queda de alguns fios de cabelo que é um dos efeitos colaterais da quimioterapia.

"Graças a Deus, não estou tendo enjoo. A única coisa que sinto é o cansaço, ando muito cansada. E às vezes sinto um pouco de mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça e uma sensação febril, mas sem febre. No geral, acho que estamos bem", disse ela.

A neta de Carlos Alberto de Nóbrega revelou que faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico para enfrentar o tratamento. "Também estamos cuidando da cabeça, que acho que é o mais importante, nesse momento. É no que realmente tenho sentido mais impacto, o que é super normal e dentro do esperado."

Na sequência, Bruna Furlan contou que recebe comentários negativos nas redes sociais e pediu respeito neste momento delicado. "Passando para falar para vocês terem mais cuidado com as coisas que falam na internet. Não querendo me fazer de vítima, porque sei que a partir do momento que eu exponho aqui, estou aberta e sujeita a todo tipo de comentário, mas um paciente oncológico em tratamento fica mais sensível. Algumas coisas machucam mais e doem mais", afirmou.