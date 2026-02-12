Bruna Griphao e o namorado, Yam Vieira Reprodução / Instagram
Bruna Griphao expõe prova de amor do namorado
Atriz vive um relacionamento com Yam Vieira
Gilberto Gil reúne filhos, neto e Caetano Veloso em registros na Bahia
Cliques foram publicados no Instagram
Jon Vlogs se manifesta sobre rumores de romance com Ana Castela
Boatos surgiram após os dois serem flagrados juntos no after dos Ensaios da Anitta
Ivete Sangalo exibe bumbum empinadinho ao mergulhar no mar
Cantora aproveitou o momento de folga nesta quarta-feira (11)
Lexa revela efeito colateral e tratamento por uso de caneta emagrecedora
'Minha frente do cabelo caiu', disse a cantora
Wagner Moura e Klebber Mendonça Filho aparecem em foto dos indicados ao Oscar 2026
Premiação acontecerá no dia 15 de março nos Estados Unidos
