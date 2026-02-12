Bruna Griphao e o namorado, Yam Vieira - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 13:38

Rio - Bruna Griphao encerrou a temporada carioca do espetáculo "O Dia Seguinte" na noite de quarta-feira (11), no Teatro dos 4, no Rio. Após a última apresentação, a atriz e ex-BBB posou para fotos ao lado de convidados e chamou atenção ao aparecer abraçada ao empresário Yam Vieira, seu atual namorado.

Em uma publicação nas redes sociais, Bruna fez questão de agradecer o apoio do companheiro durante a temporada e revelou uma prova de amor. “Um agradecimento especial a ele que foi em todas as apresentações da peça, sem exceção. Te amo”, escreveu a atriz.

Bruna também celebrou o encerramento da temporada no Rio. “E hoje encerramos nossa temporada no Rio! Muito obrigada a todos os envolvidos nesse projeto tão lindo. Fui muito feliz no Teatro dos 4. E obrigada a todos que foram nos prestigiar e riram com a gente”, disse, ao compartilhar uma cena do espetáculo ao lado de André Gonçalves.

Bruna Griphao e Yam Vieira mantêm o namoro longe dos holofotes, com poucas aparições e publicações pontuais nas redes sociais. Carioca, o empresário teria conhecido a atriz por meio de Pocah, com quem trabalhou na produção executiva da carreira da cantora. O casal também passou junto a virada do ano, entre o fim de 2025 e o início de 2026, em Maracaípe, no litoral de Pernambuco.