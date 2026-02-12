Lexa - Reprodução / Instagram

LexaReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 08:26

Rio - Lexa, de 30 anos, revelou que teve efeito colateral e precisou realizar tratamento após uso de caneta emagrecedora. Através dos comentários de um post no Instagram, a cantora contou que tomou o medicamento uma vez em pequena dose, mas que todos os cabelos da frente caíram.

"Tomei uma única vez 1 ml. Minha frente do cabelo caiu [risos]. Fiz tratamento para voltar os 'priminhos' da frente. Mounjaro é maravilhoso, mas não é para todo mundo! Nunca mais tomei", escreveu a cantora, nesta terça-feira (10).

Ao ser questionada pelos seguidores se havia se confundido sobre a dosagem, a dona do hit "Sapequinha", destacou que aplicou a quantidade mínima: "Foi a menor dosagem". Em junho do ano passado, o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como tratamento para a perda de peso.