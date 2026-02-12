Ximbinha festeja aniversário de 52 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 14:27

Rio - Ximbinha comemorou seu aniversário de 52 anos em clima familiar. O músico usou as redes sociais na quinta-feira (12) para mostrar a surpresa preparada em sua mansão, no Pará, reunindo pessoas próximas para a data especial.

Ao compartilhar os registros, o artista escreveu: “Acordei hoje com essa supresa maravilhosa da minha família, dos amores da minha vida. Agradecer a Deus por mais um ano de vida ao lado da minha família, das pessoas que eu tanto amo!! Obrigado meu Deus. Tô só felicidade!!”.



Nas fotos publicadas, o guitarrista aparece ao lado da mulher, Karen Kethen, da filha Yasmin Mendes, fruto do antigo casamento com Joelma, dos pais e de outros parentes. Também há registros do neto Oliver, que nasceu em agosto do ano passado. O bebê é filho de Yasmin, de 21 anos, com Neto, baterista da banda de Joelma.



Além de Yasmin, Ximbinha é pai de Rebeca Móia, sua primogênita, mas que não esteve presente



