Publicado 12/02/2026 15:24

Rio - MC Carol conseguiu recuperar o carro que havia sido levado pelos bandidos durante um assalto à mão armada, na madrugada de segunda-feira (9), em São Gonçalo. No momento do crime, ela estava a caminho de um show em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta (12), a funkeira agradeceu a ajuda dos fãs para encontrar o veículo.

"Achamos o carro na BR, está sujo, machucado por dentro, mas achamos. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou, engajou o meu vídeo. Eu só tenho a agradecer aos meus fãs, porque não conheço ninguém... Não tenho costas quentes, eu só tenho o meu público e foi graças a vocês. Graças ao Instagram. Graças aos meus fãs que compartilharam que consegui achar o carro", afirmou.



"Desculpa qualquer coisa às comunidades ali próximas, porque é onde eu fui assaltada. Eu falei a primeira que veio na cabeça. Não sei quem foi, mas o importante é que devolveram", completou.

Na última terça (10), MC Carol criou uma vaquinha online e pediu a contribuição financeira dos fãs para ajudar os membros da equipe na reposição dos equipamentos levados.