MC Carol criou vaquinha online para ajudar equipe após assaltoReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2026 20:37

"Hoje eu estou aqui pedindo ajuda. Não é por mim. Por mim, eu não faria isso de novo, porque eu sei que vão debochar de mim e tudo mais. Mas agora não é sobre mim, agora é sobre a minha equipe, uma galera que vem de favela, que estava na correria domingo de madrugada para trabalhar", afirmou.

A funkeira relatou um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil, contando os pertences levados de membros de sua equipe, entre eles o motorista e a fotógrafa. "Meu ego pouco importa. Aqui não é sobre a Carolina. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda para os outros. Posso até ter vergonha de pedir ajuda para mim hoje em dia, mas para a minha equipe eu não posso ter vergonha", disse ela.



"Eu acredito que o universo devolve para a gente o que a gente faz. Eu não sei por que estou passando por isso, mas o que eu já passei na minha vida, depois ganhei dez vezes, cem vezes mais. É só vocês verem de onde eu vim e onde eu estou. Deus vai me devolver tudo de novo através de trabalhos. É assim que Deus recompensa a gente", completou.

