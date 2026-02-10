MC Carol criou vaquinha online para ajudar equipe após assaltoReprodução/Instagram
Vítima de assalto, MC Carol pede ajuda financeira para equipe
'Meu ego pouco importa", declarou a funkeira
Mãe de Oruam pede que rapper se entregue à Polícia e nega plano de fuga do Brasil
Márcia Gama afirmou que o filho não está bem emocionalmente
Luísa Sonza desabafa sobre diagnóstico de depressão
Cantora afirmou ser 'cansativo' lidar com a doença
Lexa relata susto com queda de luz no elevador: 'Sacanagem'
Cantora descreveu episódio nas redes sociais
Gracyanne Barbosa inicia remoção de tatuagem íntima em homenagem a Belo
Musa fitness mostrou o antes e depois do laser; confira
Léo, filho Murilo Huff, faz pedido inusitado à madrasta: 'Neném'
Menino é fruto da relação do sertanejo com Marília Mendonça, que morreu em 2021
