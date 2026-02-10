Gabriela Versiani, Léo e Murilo HuffReprodução / Instagram

Rio - Léo, de 6 anos, filho de Murilo Huff com Marília Mendonça (1995 - 2021), arrancou risadas e comentários nas redes sociais ao fazer um pedido inusitado à madrasta, Gabriela Versiani. A influenciadora contou, nesta segunda-feira (9), que o menino deu um “conselho” direto sobre como aumentar a família.
Murilo Huff é pai de Léo e noivo de Gabriela Versiani - Reprodução/Instagram
Gabriela Versiani mostra momento fofo com filho de Murilo Huff - Reprodução / Instagram

“Gabi, você tem que amar muito o papai porque aí vai nascer um neném da sua barriga”, disse Léo, segundo relato publicado por ela no Instagram.

O romance entre Murilo Huff e Gabriela Versiani ganhou força nos bastidores da gravação do clipe "Praia", em meados de 2023. Pouco tempo depois, os dois assumiram o relacionamento publicamente, com um pedido romântico marcado por pétalas de rosas e jantar à luz de velas.

Em julho de 2025, Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho após uma disputa judicial com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. Desde a morte da cantora, em 2021, Léo vivia sob guarda compartilhada com a avó materna. Já em agosto de 2025 o casal ficou noivo.