“Gabi, você tem que amar muito o papai porque aí vai nascer um neném da sua barriga”, disse Léo, segundo relato publicado por ela no Instagram.
O romance entre Murilo Huff e Gabriela Versiani ganhou força nos bastidores da gravação do clipe "Praia", em meados de 2023. Pouco tempo depois, os dois assumiram o relacionamento publicamente, com um pedido romântico marcado por pétalas de rosas e jantar à luz de velas.
Em julho de 2025, Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho após uma disputa judicial com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. Desde a morte da cantora, em 2021, Léo vivia sob guarda compartilhada com a avó materna. Já em agosto de 2025 o casal ficou noivo.
